Пхеньян, , 13:57 — REGNUM Тайфун «Бави», движущийся на север вдоль северокорейского побережья Жёлтого моря, наносит серьезный ущерб провинции Хванхэдо, сообщает Корейское центральное телевидение (KCTV).

По данным государственного информационного канала КНДР, значительные разрушения были зафиксированы в городе Соривон. В городе Нампхо, пострадавшем от наводнения, оказалось парализовано движение.

В Пхеньяне был зафиксированы сильные порывы ветра (до 35 м/с).

Известно, что с 26 августа Корейское центральное телевидение постоянно сообщает новости о движении тайфуна и нанесённом им ущербе.

В ближайшее время в провинциях Пхёнанндо, городе Напхо и провинции Хванхэ-Намдо ожидается шквалистый ветер с проливными дождями (более 100 мм), а в районах рек Тэдонган, Чхончхонган и в нижнем течении Амноккан объявлено предупреждение о наводнениях.