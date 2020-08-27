Анапа, Краснодарский край, , 12:42 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации в Супсехском сельском округе Анапы Краснодарского края, введенный из-за пожара в районе заповедника Утриш, пока не снимается. Об этом сообщается 27 августа в instagram-аккаунте администрации Анапы.

«Масштабный пожар на территории Утриша был потушен вчера в 17:25, однако на месте продолжают работать спасатели. Они проливают отдельные участки во избежание повторного воспламенения», — говорится в сообщении.

По информации спасателей, на данный момент угрозы распространения огня нет.⠀

«Режим ЧС в Супсехском сельском округе будет действовать до окончания всех работ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный природный пожар в районе Утриша в Анапе был обнаружен в середине дня 24 августа, тушили огонь более двух суток — пожар прошёл более 130 га. Полиция возбудила по факту пожара уголовное дело.