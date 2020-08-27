Набережные Челны, Татария, , 13:08 — REGNUM В Набережных Челнах прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО «Ак Барс Металл». Установлено, что 330 работников за июль не получили заработную плату на общую сумму свыше 12,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По результатам проверки в отношении руководителя предприятия возбудили дело об административном правонарушении по ч. 6 с. 5.27 КоАП РФ («Невыплата заработной платы»). Кроме этого, в адрес руководства внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате выплачена в полном объеме.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии работникам предприятия ООО «Домостроительный комбинат клееных модульных конструкций» руководство задолжало более 1,6 млн рублей заработной платы.

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