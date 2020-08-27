Бени, Конго, , 13:43 — REGNUM Боевики исламистской группировки из Уганды «Союзные демократические силы» (ADF) подозреваются в убийстве по меньшей мере 20 человек в ходе атак на три деревни в 30 км от города Бени на востоке ДР Конго. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на заявления пресс-службы вооруженных сил ДР Конго и представителя местной администрации.

Источники подтвердили инцидент после того, как в районе обнаружили тела погибших.

«Жители находятся в отчаянии из-за опасений о своей безопасности, некоторые были вынуждены покинуть свои дома», — заявила Розетта Кабула, заместитель главы округа Бени.

«Пришло время траура», — добавила она.

Нападение произошло через три дня после того, как жертвами другого нападения боевиков на деревню в 10 км от города Оича стали 13 человек.

«Наша основная обязанность — защищать страну, но к сожалению враг идет на хитрость, избегая нападения на наши укрепления и совершая атаки на невинных граждан», — заявил представитель вооруженных сил ДР Конго Энтони Мвалушайи.

Члены угандийской группировки «Союзные демократические силы» (ADF) орудуют на востоке ДР Конго уже более 30 лет. С начала 2019 года они убили более 1300 мирных жителей, по данным ООН.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате атаки на три деревни на востоке ДР Конго погибли 19 человек