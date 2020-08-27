Калуга, , 13:47 — REGNUM 78 свертков с порошкообразным веществом белого цвета были обнаружены полицейскими у 29-летнего жителя Московской области, подозреваемого в распространении наркотических средств. Об этом 27 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Согласно исследованию, изъятый порошок оказался наркотическим средством — героином — массой 144,66 грамма. По версии оперативников, мужчина в составе преступной группы, задержанный совместно с неустановленными лицами, занимался незаконным сбытом наркотиков на территории Калуги. Ему отводилась роль «закладчика». Он сбывал героин потребителям наркотиков через тайники.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

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