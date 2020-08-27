Приморск, Ленинградская область, , 12:07 — REGNUM Нефтяной танкер Nord Independence, следовавший под флагом Португалии, 26 августа повредил причал при отшвартовке в порту Приморска — «навалился носовой кормой на крайний пал причала N4». Судно задержано на 72 часа для определения ущерба. Однако, по заявлениям официальных представителей, инцидент не повлияет на график отгрузки нефти в порту. В результате инцидента разгерметизации не произошло, и нефть из танкера не вылилась.

Судя по всему, причиной аварии послужили ошибки капитана танкера и лоцмана, управлявших действиями буксиров.

Между тем, равноправным, если не главным соавтором аварии следует считать также Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС). Чиновники этого ведомства вдруг посчитали, что технические регламенты и нормы безопасности в торговых портах (в том числе связанные повышенной опасностью из-за транспортировки и перевалки нефти и гсм) имеют второстепенное значение по сравнению с риском ограничения конкуренции.

Следует отметить, что это третья за последнее время такого рода авария. После первой похожей ситуации в 2016 году, — инцидента с участием танкера Delta Pioneer Приморский порт принял «Руководства по обработке судов на морском терминале» «Приморского торгового порта».

Однако ФАС с маниакальным упорством борется с этим руководством, как якобы ограничивающим конкуренцию. Дескать, кому-то это руководство мешает зарабатывать в порту Приморска. Для наглядности это можно сравнить с тем, как если бы ФАС добивалась отмены категорий в водительских правах, на том основании, что они ограничивают возможности водителя мопеда сесть за руль грузовика или пассажирского автобуса.

По словам пресс-секретаря «Транснефти» (собственник Приморского порта) Игоря Демина, при соблюдении инструкции, разработанной в порту Приморск по результатам разбора аварии танкера Delta Pioneer, такой ситуации, которая возникла сегодня, не случилось бы. «Одним из пунктов в этом руководстве, с которым борется ведомство, является введение представителей терминала при осуществлении швартовки — мастера по швартовке. Сейчас действиями буксиров командует капитан танкера по советам частного лоцмана, заинтересованного в увеличении скорости работ», — сказал Демин.