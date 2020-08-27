с. Акша, , 11:55 — REGNUM Депутаты сельского поселения Нарасунское Акшинского района Забайкальского края проявили твёрдость и отправили в отставку главу Нарасунского поселения Виктора Бадмаева. Как сообщает zabrab75.ru, народные избранники устали от того, что чиновник по несколько месяцев не выходил на работу.

Несмотря на то что за время прогулов в поселении не выполнялись работы по жизнеобеспечению, в том числе не убирался мусор, не выполнялись работы по благоустройству, голова исправно начислял себе зарплату, пояснил один из депутатов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последнее время забайкальские муниципальные чиновники отличились также тем, что совершали махинации землёй.

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