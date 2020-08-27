Улан-Удэ, , 11:40 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ задержана бывший главный врач городской поликлиники №6 и бывший заместитель министра здравоохранения Наталья Бухольцева. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, её подозревают в мошенничестве и служебном подлоге.

По версии следствия, в январе 2018 года подозреваемая вступила в сговор с представителем компании для хищения денег завышения цены контракта на аренду имущества. Цена составила в итоге более 70 млн рублей. Между тем, как отмечается, вся стоимость арендованного имущества не достигала 17 млн рублей.

«Более того часть указанного в договоре имущества в поликлинику поступила лишь спустя год после подписания контракта. Тем не менее, главным врачом изначально подписан акт приёмки данного имущества, и регулярно вносились платежи за его якобы использование», — отметили в ведомстве.

Преступление выявили сотрудники МВД и управления ФСБ по республике. Возбуждено уголовное дело по двум статьям. Причинённый больнице ущерб оценивается в 47,5 млн рублей.

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