Южно-Сахалинск, , 11:38 — REGNUM На Сахалине в реке Ноглинка утонул 12-летний мальчик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Подросток вместе с друзьями гулял на берегу реки и решил покупаться с одним из товарищей. Мальчики предложили им переплыть Ноглинку на перегонки. Несовершеннолетний отходя от берега упал в яму и начал тонуть. Друзья пытались спасти его, но не смогли. Тело погибшего ребёнка из воды достали прибывшие на место происшествия спасатели.

По факту гибели несовершеннолетнего проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в реке Иргиз Балаковского района Саратовской области утонул 4-летний ребенок.