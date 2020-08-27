Луганск, , 11:46 — REGNUM Украинские силовики 36 раз нарушили дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня, заявил 27 августа на брифинге начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

«27 августа — ровно месяц с момента вступления в силу полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. В течение этого периода на линии боевого соприкосновения нашими наблюдателями зафиксированы 36 нарушений», — рассказал он.

Лещенко отметил, что боевики ВСУ 11 раз открывали огонь, трижды применяли беспилотники, зафиксированы 22 случая проведения инженерных работ на украинских позициях.

«В результате нарушений со стороны украинских боевиков один защитник республики погиб под снайперским огнем», — сообщил представитель Народной милиции ЛНР.

Он также добавил, что двое защитников Донбасса получили ранения после того, как в районе населенного пункта Калиново-Борщеватое с украинского квадрокоптера на позиции Народной милиции была сброшена граната.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее пятеро боевиков ВСУ отравились алкоголем и некачественными продуктами во время празднования Дня независимости Украины. Один из них скончался в больнице.

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