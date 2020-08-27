Луганск, 27 августа 2020, 11:46 — REGNUM Украинские силовики 36 раз нарушили дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня, заявил 27 августа на брифинге начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
Лещенко отметил, что боевики ВСУ 11 раз открывали огонь, трижды применяли беспилотники, зафиксированы 22 случая проведения инженерных работ на украинских позициях.
Он также добавил, что двое защитников Донбасса получили ранения после того, как в районе населенного пункта Калиново-Борщеватое с украинского квадрокоптера на позиции Народной милиции была сброшена граната.
Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее пятеро боевиков ВСУ отравились алкоголем и некачественными продуктами во время празднования Дня независимости Украины. Один из них скончался в больнице.
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