Саратов, , 11:39 — REGNUM Уголовное дело о содействии террористам возбуждено в отношении жительницы Саратова. Женщина, полагают правоохранители, перечисляла деньги сирийским боевикам, говорится в сообщении УФСБ России по Саратовской области.

Отмечается, что саратовчанка переводила деньги своей матери, которая объявлена в международный розыск. Мать подозреваемой находится в Сирии и принимает участие в деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Узбекский джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), входящего в состав «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Мать убеждала дочь направлять деньги на нужды группировки, об этом свидетельствует их переписка в интернете.

В отношении жительницы Саратова возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Её задержали, после чего поместили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.