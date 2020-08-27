Тбилиси, , 11:42 — REGNUM У микроавтобуса, который 23 августа разбился на дороге в Шатили в Грузии, могли быть проблемы с тормозной системой. Это предположение, как передает грузинское «Общественное телевидение», сделал водитель другого автобуса Рамаз Себискверадзе.

Он дал показания в полиции. Позже мужчина рассказал журналистам, что показывал водителю впоследствии разбившегося автобуса дорогу, кроме того обратил внимание, как тот едет по горной дороге. У Себискверадзе тогда возникло подозрение, что у микроавтобуса проблемы с тормозами.

«Я спросил у него, не нагрелись ли тормоза, он ответил, что нет. Я сказал, чтобы он не скрывал от меня, если нагрелись, а он ответил, что нет, с тормозом все в порядке», — рассказал Себискверадзе.

Напомним, микроавтобус с туристами 23 августа Душетском районе врезался в легковой автомобиль, и оба транспортных средства упали в обрыв. В аварии погибли 17 человек, трое получили серьезные травмы.

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