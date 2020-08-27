Уфа, , 11:40 — REGNUM Женщина погибла в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 27 августа сообщил главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, дорожно-транспортное происшествие произошло днем 26 августа на автотрассе Кармаскалы-Старобобичево. Автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 40-летний житель Уфы, на 15 км этой дороги съехал в левый кювет, где опрокинулся.

Отмечается, что в этой аварии получила не совместимые с жизнью травмы 72-летняя пассажирка этого автомобиля, а водитель был госпитализирован.

В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.