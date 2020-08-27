Уфа, , 11:18 — REGNUM Заместителя начальника ФГКУ «Специальное Управление ФПС №103 МЧС России», расположенного в ЗАТО Межгорье, обвиняют в получении взятки в Башкирии. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 40-летний обвиняемый был членом комиссии по социальным выплатам сотрудникам управления пожарной службы ЗАТО Межгорье.

По версии следствия, с конца 2015 года по конец 2016 года он получил от четырех подчиненных сотрудников денежные средства в сумме 1,8 млн рублей. Следователи считают, что за это обвиняемый должен был содействовать в согласовании выдачи этим сотрудникам на постоянной основе дополнительной денежной помощи, якобы, на оплату дорогого лечения и лекарств. При этом законных оснований на получение такой помощи у сотрудников не было. Кроме этого, по версии следствия, обвиняемый должен был покровительствовать и попустительствовать им по службе.

Следователи считают, что полученные деньги расходовались на другие нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Сообщается также, что ранее за совершение подобных действий с выплатами материальной помощи 41-летнего начальника ФГКУ «Специальное Управление ФПС №103 МЧС России» обвинили в получении взяток и мошенничестве на общую сумму свыше четырех млн рублей. В настоящее время он находится под стражей.

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