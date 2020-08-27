Горно-Алтайск, , 11:01 — REGNUM В Горно-Алтайске из автомобиля ВАЗ-21 099 во время движения выпал малолетний пассажир. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Республике Алтай, инцидент произошёл вечером 26 августа.

За рулём машины находился 32-летний мужчина. В ходе проверки установлено, что он был трезв. Как установили полицейские, девочку перевозили на заднем сидении без детского удерживающего устройства.

«В результате ДТП девочка 2016 года рождения с полученными ушибами и ссадинами была доставлена в медицинское учреждение, не госпитализирована», — отметили в ведомстве.

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