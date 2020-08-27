Барнаул, , 10:39 — REGNUM Задержание в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения, который, по данным ФСБ, сотрудничал с главным управлением разведки министерства обороны Украины, передавая сведения, составляющие государственную тайну, в своём телеграм-канале прокомментировал полковник полиции в отставке МВД РФ Алексей Трифонов:

Военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения задержан в Барнауле Цитата из видео

«Не могу понять мотивацию отдельно взятых военнослужащих, да и сотрудников правоохранительных органов, сотрудничающих с СБУ и разведкой вооруженных сил Украины. Что должно так мотивировать на торговлю Родиной, чтоб марать себя связями с украинскими спецслужбами? Они там гривнами осыпают или салом обмазывают? Между тем условия прохождения службы в наших вооруженных силах гораздо лучше, чем, например, в полиции. Тут тебе и военная ипотека, и сертификат на приобретение жилья, да и в общем денежное довольствие больше.

То есть по факту каждый молодой офицер понимает, что у него будет свое жилье. Зачем при таком обеспечении влезать в мутные шпионские темы, наивно полагая, что чекисты не заметят, не понимаю».

Как уже сообщало ИА REGNUM, военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения был задержан в Барнауле (Алтайский край). Его подозревают в сборе и передаче сведений, составляющих государственную тайну, в главное управление разведки министерства обороны Украины. В интернете уже появились первые кадры задержания. Оно было произведено в тот момент, когда военнослужащий шёл с целлофановым пакетом по улице.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК России («Государственная измена»), задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

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