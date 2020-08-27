Барнаул, , 10:38 — REGNUM Федеральная служба безопасности опубликовало видео задержания в Барнауле офицера РВСН, передававшего секретные данные министерству обороны Украины.

На кадрах военных подходит к дому, в этот момент из автомобиля выбегают сотрудники ФСБ и задерживают мужчину. Затем задержанного привозят в Барнаульский гарнизонный военный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня в Барнауле сотрудники Федеральной службы безопасности задержали военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который передавал секретные данные Украине.

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