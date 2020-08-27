Саратов, , 10:41 — REGNUM В Саратове ведется прокурорская проверка по факту причинения 15-летней жительницей Калининского района смерти своей матери. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Предварительно удалось установить, что между 40-летней женщиной, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, и ее дочерью около полуночи 27 августа в квартире одного из домов в микрорайоне Солнечный-2 произошел конфликт. В результате ссоры подросток причинила смерть матери.

Прокуратура проверит условия проживания и обучения подростка, установит причины, способствовавшие трагедии.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Воронежской области предъявлено обвинение 16-летнему подростку в убийстве девятилетней девочки.

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