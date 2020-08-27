Новосибирск, , 10:27 — REGNUM Новосибирского 14-летнего подростка Олега Иванова, пропавшего почти два месяца назад, нашли мёртвым. Об этом редакции «Вести Новосибирск» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова. «Сегодня в ходе поисковых мероприятий следователями-криминалистами СУ СКР по Новосибирской области в лесном массиве, в четырёх километрах от места исчезновения, было обнаружено тело Олега Иванова, — уточнили в ведомстве. — Признаков насильственной смерти не установлено. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза».

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, подросток 2005 года рождения пропал 1 июля 2020 года во время прогулки с отцом по дороге в направлении МЖК «Восточный.

Он вместе с отцом приехал на остановку «ТЭЦ 5» в Октябрьском районе Новосибирска. Они пошли по лесной дороге в направлении МЖК «Восточный». По пути им встретился мужчина с собакой. Подросток испугался и стал уходить в сторону. Отец попросил хозяина пристегнуть питомца. А после разговора обнаружил, что ребёнок пропал.

Отметим, что мальчик имел особенности развития: у него была слабо развита речь, он боялся людей и не ориентировался на местности.

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