Борыня, , 10:33 — REGNUM В посёлке Борыня Львовской области Украины микроавтобус наехал на пешехода, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

По предварительным данным, 53-летний водитель не справился на повороте с управлением и наехал на мужчину, который шёл по обочине дороги. После наезда автомобиль съехал в кювет.

В результате аварии погиб пешеход, а также пассажир микроавтобуса, уточнили в пресс-службе. Водителя госпитализировали с травмами, позже он был задержан полицией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киевской области Украины произошла авария с участием несовершеннолетних. Два человека погибли, двое госпитализированы с травмами.

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