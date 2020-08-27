Берн, , 10:17 — REGNUM Спасатели из Швейцарии вызволили российскую гражданку из расщелины на альпийском леднике Гренц, в которой она до того находилась в течение двух суток. Об этом 27 августа сообщает горноспасательная служба Air Zermatt на своей странице в соцсети Facebook.

Уточняется, что женщина, которая приехала в Швейцарию в качестве туриста, является гражданкой России, постоянно проживающей в Германии. Она 23 августа, несмотря на предупреждения, отправилась в одиночку на ледник в шортах и при отсутствии необходимого снаряжения.

В ходе своей прогулки женщина провалилась в ледяную расселину глубиной 10−15 метров и находилась там два дня, пока ее крики случайно не услышали проходившие рядом альпинисты, вызвавшие на место инцидента спасателей.

При этом российская гражданка не получила серьёзных травм, медики опередили у нее лишь «легкую степень переохлаждения». Сами спасатели считают спасение женщины, которая приехала в Швейцарию в одиночку, «чудом», так как о ее исчезновении в полицию никто не заявлял.

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