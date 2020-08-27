Москва, , 10:21 — REGNUM Крыша Третьяковской галереи на Крымском Валу протекла из-за износа ливневой канализации, это привело к подтоплению в некоторых залах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы галереи.

В учреждении отметили, что серьёзная протечка крыши произошла вследствие «одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, которая не выдержала напора исключительно сильного дождя».

Экспозиции из-за инцидента закрыли для посещения. В галерее предупредили, что 27 августа будут работать две выставки, одна из них — бесплатно. Однако постоянную экспозицию и выставку «Шедевры из Казани» пока закрыли для посетителей из-за ремонта залов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в залах Новой Третьяковки во время сильного дождя с потолка полилась вода. Посетителей из галереи вывели, а залы закрыли.

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