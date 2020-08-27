Ульяновск, , 09:52 — REGNUM В Ульяновской области зарегистрированы новые возгорания сухой травы. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства, за последние сутки пожарно-спасательные подразделения шесть раз выезжали на тушение сухой травы. Общая площадь, пройденная огнём, превысила 7,2 гектара. Самый большой очаг зарегистрирован в Сурском районе, где сгорело пять гектаров сухой травы. В Новомалыклинском районе площадь пожара достигла двух гектаров.

Также травяные пожары зарегистрированы в Чердаклинском, Николаевском и Ульяновском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области регулярно регистрируют возгорания сухой травы. К примеру, 20 августа в регионе произошло четыре травяных пожара, 13 августа — два.