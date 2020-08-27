Барнаул, , 09:47 — REGNUM В Барнауле сотрудники Федеральной службы безопасности задержали военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который передавал секретные данные Украине. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе ФСБ.

Отмечается, что задержанный собирал и передавал в главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения.

По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Севастополе задержали военнослужащего Черноморского флота, который также собирал и передавал в главное управление разведки минобороны Украины составляющие государственную тайну сведения.

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