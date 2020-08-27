Екатеринбург, , 09:39 — REGNUM В Екатеринбурге неизвестный мужчина силой затащил молодую девушку в машину. Об этом сообщают очевидцы.

Как передаёт портал «Е1», инцидент произошёл на перекрёстке проспекта Ленина — улицы Мамина Сибиряка.

«Просто взял силой, поднял и швырнул в машину», — описывает действия злоумышленника очевидец.

Свидетели стали снимать происходящее на камеру, но машина BMW оперативно уехала. В полицию уже поступили сообщения о происшествии, начата проверка. Хозяин автомобиля уже установлен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Екатеринбурга похитили мужчину. Гражданин долгое время отказывал застройщику в продаже своей постройки на территории строящегося дома. Позже похищенного удалось найти, возбуждено уголовное дело.

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