Уфа, , 09:27 — REGNUM Ребенок сорвался со скалы в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел рядом с селом Павловка Нуримановского района. Мальчик 2008 года рождения сорвался с высоты трех метров, находясь на Красной скале. В результате ребенок получил различные травмы.

Отмечается, что сотрудники спасательного ведомства на носилках доставили мальчика до кареты скорой помощи и передали его медработникам.

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