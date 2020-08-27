Красноярск, , 08:44 — REGNUM В Красноярском крае на утро 27 августа зарегистрировано 25 лесных пожаров на общей площади 97,3 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.

Возгорания действуют на отдалённых труднодоступных территориях Кежемского и Эвенкийского районов. «Угрозы населённым пунктам нет», — подчеркнули в минлесхозе. В Эвенкии и Кежемском районе мобилизованы более тысячи специалистов.

За прошедшие сутки в крае потушили 15 пожаров на площади 7,2 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 26 августа в Красноярском крае действовало 26 лесных пожаров на площади 85,4 тыс. га. В лесах региона действует режим ЧС.

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