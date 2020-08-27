Ульяновск, , 08:37 — REGNUM В Ульяновской области вынесены судебные решения по двум уголовным делам о нападениях, которые едва не завершились убийствами. В одном из происшествий фигурантом уголовного дела стал племянник жертвы, в другом — гражданский муж. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В Барыше перед судом предстал мужчина, которого обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Разбирательства начались после того, как 8 мая 2020 года в больницу с тяжёлой травмой головы и другими повреждениями была доставлена женщина. Правоохранители установили, что она проживала совместно с ранее судимым мужчиной, в тот день у них произошёл конфликт.

«Нападавший, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ударов жертве рукой, ногой и стеклянной банкой», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд признал злоумышленника виновным, назначив 4,5 года колонии общего режима.

Другое дело рассматривалось в Димитровграде. Следствие также началось после того, как в больницу госпитализировали мужчину с множественными ранениями. Потерпевший из-за травмы не мог передвигаться и проживал в доме сторожа гаражно-строительного кооператива. Правоохранители выяснили, что у него был конфликт с племянником, который ранее был судим за хранение наркотиков.

«Будучи в состоянии алкогольного опьянения, племянник нанес тяжелобольному родственнику несколько ударов руками, металлическими сковородой и ковшом», — отмечают в прокуратуре.

Мужчина признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п."в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство лица, заведомо находившегося в беспомощном состоянии»). Ему назначено десять лет колонии строгого режима.