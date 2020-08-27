Магас, , 08:33 — REGNUM В Ингушетии накануне вечером, 26 августа, произошел взрыв на улице Насыр-Кортская в городе Назрани. Пострадал автомобиль «Лада-Гранта», в котором, по предварительным данным, взорвался газовый баллон, пишет интернет-газета «Ингушетия». Во время происшествия никто не пострадал.

В машине выбиты стекла и панели, под пассажирским сиденьем образовалась дыра. Автомобиль отправили на экспертизу в отдел полиции в Назрани.

Между тем, по данным «Интерфакса», взрыв мог произойти неслучайно. Это мог быть умышленный подрыв: под пассажирским сиденьем автомобиля сработало взрывное устройство, считает неназванный источник. В момент взрыва в машине никого не было.

Владелец авто недавно вышел из тюрьмы, его подозревали в причастности к подрывам автомобилей силовиков, отмечает информагентство.

В настоящее время информации об инциденте от правоохранительных органов пока нет.