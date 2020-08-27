Рим, , 08:25 — REGNUM Пятидесятиметровая яхта Lady MM с туристами из Казахстана полностью уничтожена пожаром во время плавания в Средиземном море у берегов Сардинии, сообщает EuroNews.

По данным береговой охраны Италии, на судне находились 17 человек, в том числе восемь граждан Казахстана — всех удалось спасти. Агентство ANSA сообщает, что яхта направлялась с Капри на Сардинию.

Отметим, яхта Lady MM построена в 2003 году на верфи ISA. В 2013 году на судне произвели капитальный ремонт. На яхте расположены пять номеров, в которых могут разместиться десять человек.