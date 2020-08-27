Ростов-на-Дону, , 08:24 — REGNUM В Ростовской области продолжается борьба с крупным пожаром, который вспыхнул на территории Обливского участкового лесничества. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 27 августа.

К вечеру 26 августа пожар удалось локализовать на площади 5 гектаров. К 19:25 мск вертолёт Ми-8 МЧС России совершил пять сбросов 25 тонн воды, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что на территории Обливского лесничества днём 26 августа загорелась сухая трава. Существовала угроза распространения огня на хутор Киреев, расположенный в трёх километрах от природного пожара.

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