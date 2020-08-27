Дамаск, , 08:19 — REGNUM В Сирии в результате столкновения с российским патрулем пострадали несколько американских военных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, инцидент произошел 25 августа на востоке Сирии в установленной зоне безопасности. Машина с российскими военными врезалась в американский автомобиль.

В Министерстве обороны России не подтвердили и не опровергли информацию агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 сентября 2015 года в Сирии была начата российская военная операция против незаконных вооруженных формирований и террористических группировок.

Ранее Россия и Сирия подписали соглашение о передаче дополнительных участков земли и акватории для расширения российской военной базы «Хмеймим».

Читайте подробнее: Россия договорилась с Сирией о расширении авиабазы «Хмеймим»