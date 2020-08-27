Керчь, Крым, , 08:17 — REGNUM До 270 человек увеличилось число спасателей, работающих на месте взрыва и пожара, произошедших 26 августа в многоэтажном жилом доме на улице Кирова в Керчи. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму.

После взрыва бытового газа, произошедшего около 17:12 по местному времени в доме по адресу ул. Кирова, 93, на верхних этажах здания возник пожар, произошло обрушение межэтажного перекрытия в одной из комнат с десятого на девятый этаж. Жители дома были эвакуированы в пункт временного размещения.

В 18:28 пожар был ликвидирован. На месте взрыва и пожара работали 175 человек и 37 единиц техники.

«На 00:00 на месте происшествия сосредоточена группировка сил и средств: от РСЧС 270 человек, 45 единиц техники, из них от МЧС 77 и 18 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на место происшествия ожидается прибытие аппаратно-программного мобильного диагностического комплекса для оперативного мониторинга технического состояния несущих конструкций здания.

Как сообщало ИА REGNUM, в жилом десятиэтажном доме, загоревшемся в Керчи, взорвался газ, пострадал один человек. Жители дома эвакуированы.

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