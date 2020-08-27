Казань, , 08:58 — REGNUM В Татарии компания «Татфлот» привлечена к ответственности за допуск к управлению одним из пассажирских теплоходов капитана, не имеющего разрешительных судоводительских документов. Об этом информирует пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

После прокурорской проверки капитана отстранили от обязанности по судовождению теплохода до устранения нарушения и получения необходимой документации. В отношении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию судов компании «Татфлот» и капитана теплохода возбуждены дела об административных правонарушениях. После их рассмотрения виновных привлекли к штрафам в размере 10 тыс. и 1 тыс. рублей соответственно.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии возбуждено уголовное дело о сокрытии «Татфлотом» денежных средств, за счет которых должны были взыскиваться налоги и сборы.

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