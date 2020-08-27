Хабаровск, , 08:07 — REGNUM В Хабаровском крае в ожидании сильных ливней 28−29 августа все спасательные службы приведены в режим повышенной готовности. Ожидается значительное повышение уровня воды в реках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Утром 27 августа уровень воды в Амуре у Хабаровска поднялся до 404 см, но к выходным вырастет ещё как минимум на 20−30 см. Активные подтопления начинаются после 450 см.

«В зону риска попадут острова Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный. Рекомендуем убрать урожай на садовых участках. Специально для этого движение теплоходов будет организовано строго по расписанию», — сказали в правительстве края.

По прогнозам синоптиков, в первой декаде сентября уровень Амура у Хабаровска может продолжить расти до отметок 500−580 см. Порог опасных явлений на реке начинается после 600 см. Риски подтоплений сохраняются в Хабаровском районе, где с 15 августа вода зашла на приусадебные участки в селах Кукан и Корсаково-2.

«Администрации районов проверили готовность дамб, насосного оборудования, оценили возможности по развертыванию пунктов временного размещения. Общий состав группировки сил и средств насчитывает около восьми тысяч человек личного состава и две тысячи единиц техники. В крае сформирован материальный резерв для ликвидации возможных ЧС на сумму в 850 млн рублей. Подготовлены группы мониторинга за паводковой ситуацией, три из них уже работают на островах левого берега Амура», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, к 28−30 августа уровень воды в Амуре у Хабаровска может составить 500−580 см, до Комсомольска-на-Амуре пик паводка с достижением неблагоприятных уровней, предположительно, придёт к 4−7 сентября.

В Хабаровск прибыли спасатели из Москвы.