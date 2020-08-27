Москва, , 08:00 — REGNUM Персональные данные держателей 55 тысяч банковских карт оказались в распоряжении мошенников после утечки, передаёт РБК со ссылкой на источники в Центральном банке России и компании Visa.

В сеть попали данные клиентов сервиса Joom (фирма зарегистрирована в Риге), специализирующегося на доставке товаров из Китая по всему миру. Сегодня, по информации телеканала, предложения по базе данных публикуются на специализированных сайтах и Telegram-каналах.

Отмечается, что утечку в марте 2020 года ранее подтверждали в Joom, однако она не была такой крупной — тогда компания сообщала о том, что в сеть утекли данные «как минимум 1 тыс. пользователей» в России и Белоруссии.

О происшествии Банк России уведомил кредитные организации.

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