Новосибирск, , 08:00 — REGNUM При столкновении легкового автомобиля и автобуса на трассе под Новосибирском пострадали семь человек. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным ведомства, в медицинские учреждения были доставлены шесть пострадавших в ДТП пассажиров маршрутного автобуса Ford Transit, а также водитель легкового автомобиля Honda.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астраханской области попал в смертельное ДТП микроавтобус Mercedes. В результате аварии погиб один человек, ещё восемь — пострадали и доставлены в больницу.

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