Барнаул, , 07:48 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остаётся достаточно напряжённой, об этом свидетельствует всё возрастающее число пациентов с внебольничной пневмонией и ОРВИ. Как следует из данных оперативного штаба на утро 27 августа, не обошлось без новых летальных случаев.

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Только за последние сутки скончались трое пациентов с SARS-CoV-2. Общее число жертв коронавируса составляет уже 320 человек. Из общего количества пациентов с SARS-CoV-2 у 3123 человек обнаружена внебольничная пневмониия (+45 за последние сутки). Ещё 3541 пациенту с коронавирусом поставлен диагноз ОРВИ (+11 за последние сутки).

Тяжелобольных — 107 человек (минус два за последние сутки), подключён к аппаратам ИВЛ 31 человек (за последние сутки количество таких пациентов не изменилось). За весь период в крае выздоровели 10 094 человека. Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 11 456 человек (+69 за последние сутки). За сутки выполнено 3330 теста.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно о четверых новых погибших пациентах с коронавирусом.

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