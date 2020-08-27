Кузнецк, Пензенская область, , 08:56 — REGNUM В городе Кузнецке Пензенской области возбудили уголовное дело после гибели 17-летнего подростка при производстве погрузочных работ. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Трагедия произошла утром 26 августа при работах по погрузке на КамАЗ железобетонных изделий произошло падение одного из них на подростка. Молодой парень от полученных травм скончался в лечебном учреждении Пензы.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при работах. Расследование продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области расследуют уголовное дело по факту смерти работника на производстве. Утром 13 мая текущего года в селе Засечном Пензенского района проводили работы по разгрузке металлических каркасных предметов в кузов автомобиля КРАЗ при помощи башенного крана. В какой-то момент трос крана оборвался, и произошло падение грузового крюка на электрогазосварщика. Мужчина 1966 года рождения от полученных травм скончался на месте.

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