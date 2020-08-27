Кабул, , 07:32 — REGNUM Число погибших в результате наводнений в Афганистане, вызванных сильными ливнями, выросло до 122 человек, сообщает пресс-служба афганского министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что от наводнений в 12 провинциях на востоке Афганистана погибли не менее 122 человек. Еще 147 жителей страны получили различные травмы. В ведомстве отмечают, что еще «несколько человек» числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Афганистана сообщило о 100 погибших в результате стихийных бедствий на востоке страны, вызванных ливнями. Отмечалось, что более 500 домов оказались повреждены, некоторые дома смыло потоками воды.

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