Иркутск, , 07:19 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 27 августа, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 16 583 человека, причём 73 добавилось только за последние сутки.

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От COVID-19 скончались ещё три пациента. В инфекционных отделениях стационаров лечатся 618 пациентов, из них 33 человека болеют тяжело. Выздоровели 14 225 человек. Общее число погибших с SARS-CoV-2 составляет 267 человек.

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