Южно-Сахалинск, , 07:02 — REGNUM На Сахалине в Ногликском районе в акватории Набильского залива ликвидируют разлив нефтепродуктов. На место происшествия прибыл министр экологии области Владимир Корнев. Полностью ликвидировать разлив обещают в течение двух дней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: Экологи собрали нефтепродукты на реке Сестра в Петербурге

Разлив нефти был обнаружен накануне, 26 августа. Оперативно установлен виновник происшествия — ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». Компания признала, что произошла разгерметизация линейного участка нефтепровода. В настоящее время оценивается ущерб.

В ликвидации нефтеразлива принимают участие 20 человек и четыре единицы техники.

«Уже выставлены боновые заграждения для сбора нефтяной пленки, используется сорбент для обработки территории. Закончить работы по ликвидации разлива нефтепродуктов планируется в течение двух дней», — уточнили в правительстве Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, экологам удалось ликвидировать нефтеразлив, о котором очевидцы сообщили 23 августа. Специалисты собрали около 20 кг нефтепродуктов с поверхности реки Сестра в Курортном районе Санкт-Петербурга и установили источник загрязнения.