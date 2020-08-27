Горно-Алтайск, , 06:51 — REGNUM В столице Республики Алтай привлекли к административной ответственности торговую сеть «Аникс» за несоблюдение противоэпидемических требований. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Отмечается, что в магазинах сети продавцы работали без масок, у работников не проверяли температуру, нерегулярно проводилась дезинфекция.

В результате горно-алтайский городской суд наложил на компанию штраф в размере 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно о временном закрытии двух кафе в Бурятии, где в нарушение требований проводились банкеты. Всего в республике остаются закрытыми двадцать заведений общепита.

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