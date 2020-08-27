Богота, , 06:21 — REGNUM В аэропорту города Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, расположенного на юге Колумбии, при посадке за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) выкатился самолёт компании Aliansa. Об этом 26 августа управление гражданской авиации Колумбии сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«26 августа самолёт… выкатился за пределы ВПП при приземлении в аэропорту города Сан-Хосе-дель-Гуавьяре», — говорится в тексте сообщения.

В заявлении ведомства отмечается, что при инциденте на борту самолёта находились три члена экипажа, никто из них не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, легкомоторный самолёт, на борту которого находился один человек, совершил жёсткую посадку в Калужской области. При посадке пилот погиб.

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