Улан-Удэ, , 05:44 — REGNUM В Бурятии зарегистрирован очередной летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в улан-удэнском стационаре от COVID-19 скончался 33-летний мужчина.

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Как отмечается, заболевание у него протекало на фоне цирроза печени в стадии декомпенсации с тяжёлыми осложнениями: синдром портальной гипертензии, гепатоспленомегалия, асцит, энцефалопатия сочетанного генеза, холестаз, цитолитический синдром, синдром печеночно-клеточной недостаточности, вторичная анемия.

Пациент стал самым молодым в Бурятии среди умерших от COVID-19. Таким образом, всего жертвами вируса в республике стали 50 человек.

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