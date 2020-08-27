Сан-Диего, США, , 05:32 — REGNUM Пожар на борту десантного корабля Bonhomme Richard, произошедший в июле на базе ВМС США в Сан-Диего (штат Калифорния), мог возникнуть в результате поджога. Об этом со ссылкой на источник в командовании 25 августа сообщает агентство Associated Press (AP).

По словам источника, в настоящее время в качестве подозреваемого допрашивается один из моряков. Подчёркивается, что подозреваемому пока не предъявлено никаких обвинений и он остаётся на свободе.

Напомним, 12 июля в порту Сан-Диего (штат Калифорния) загорелся десантный корабль Bonhomme Richard. Во время пожара, который удалось потушить лишь спустя четыре дня, пострадало не менее 63 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля командование Военно-морских сил США инициировало расследование причин возникновения пожара на борту десантного корабля Bonhomme Richard.

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