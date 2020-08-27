Хабаровск, , 05:03 — REGNUM Депутат Госдумы Владимир Жириновский (ЛДПР) предложил отправить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала под домашний арест в столицу региона. Об этом он написал в письме президенту РФ Владимиру Путину.

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«Есть вариант, когда можно быстрее успокоить всё в Хабаровском крае, чтобы этот вопрос был снят с повестки дня, а Сергей Иванович находился бы в условиях, которые позволяли бы жителям знать, что он находится в Хабаровске», — цитирует NEWS.ru Жириновского.

При этом лидер ЛДПР, акцентировал, что домашний арест не исключает привлечения Фургала к ответственности, если вина будет доказана.

«Мы же не знаем сколько он будет сидеть. Я бы нашёл вариант, чтобы не было ареста. Это плохо для страны, для него, для всех плохо», — сказал Владимир Жириновский.

Как сообщало ИА REGNUM, Басманный суд Москвы принял решение о продлении срока следствия по делу Сергея Фургала до 8 ноября. Также суд арестовал более 3 млн рублей, более 2 тыс. долларов и две машины — Toyota Land Cruiser и Lexus.

Сергея Фургала подозревают в организации убийств предпринимателей Хабаровского края.

Акции в поддержку арестованного бывшего губернатора в столице Хабаровского края продолжаются. Особенно массовые проходят по выходным.