Кабул, , 04:27 — REGNUM Более 100 человек погибли в результате наводнений в Афганистане, вызванных сильными ливнями, сообщает пресс-служба афганского правительства.

Сообщается, что в результате стихийных бедствий погибли не менее 100 жителей провинции Парван, еще более ста получили травмы. Также потоки воды смыли несколько домов, более 500 жилых домов оказались повреждены.

Отмечается, что к спасательной операции привлекли и военнослужащих армии Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось 30 погибших от наводнений на востоке Афганистана. Тогда власти провинции Парван не исключали, что число жертв может возрасти.

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