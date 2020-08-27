Южно-Сахалинск, , 04:04 — REGNUM На Сахалине в суд передано дело на двух подозреваемых в мошенничестве на 72 миллиона рублей при поставке продовольствия в воинские части, дислоцированные в регионе. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

В ходе предварительного следствия по делу, возбужденному в 2018 году, было установлено, что региональный представитель одной из коммерческих организаций и начальник объединённых складов регионального правительства «в рамках государственного контракта в период с декабря 2014 года по октябрь 2017 года путём обмана похитили денежные средства на сумму более 72 миллионов рублей. Денежные средства были выделены на закупку и поставки в воинские части Сахалинской области продуктов питания».

Коммерсантом для мошенничества и легализации похищенных средств были созданы две фиктивные фирмы.

Подозреваемые обвиняются следствием в мошенничестве, незаконном образовании юридического лица, легализации денежных средств или иного имущества, приобретённого лицом в результате совершения им преступления. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет и штрафа.