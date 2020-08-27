Хабаровск, , 03:35 — REGNUM В Хабаровском крае выявлено два новых очага заражения африканской чумой свиней, специалисты изымают и уничтожают заражённых животных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В личных подсобных хозяйствах в сёлах Некрасовка и Казакевичево обнаружены очаги чумы свиней.

Введены ограничительные и карантинные меры. При этом в нескольких сёлах уже отменён карантин.

Специалисты приняли уже 44 заявления на выплату компенсаций за уничтоженных свиней. Первые выплаты перечислят на счета к середине сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае 8−9 августа уничтожили более 180 свиней, заражённых африканской чумой.